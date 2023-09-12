Вестник Кавказа

Миссия ЕС в Армении будет расширена

Миссия ЕС в Армении будет расширена
© Фото: Страница миссии ЕС в Армении в соцсети
Евросоюз намерен расширить свою долгосрочную миссию в Армении. Такие планы анонсировал Жозеп Боррель.

Состав наблюдательной миссии Европейского союза в Армении будет увеличен, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Мы решили расширить нашу миссию в Армении, увеличив службу и число патрулей на чувствительных участках границы"

– верховный представитель ЕС по иностранным делам

Дипломат также рассказал о том, какую поддержку Брюссель намерен оказать Еревану.

По его словам, с этой целью может быть задействован Европейский фонд мира. Кроме того, ЕС раздумывает над возможностями для либерализации визового режима с Арменией.

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