Алексей Наумов: Пашинян ведет Армению в тупик

Эксперт Российского совета по международным делам, политолог Алексей Наумов прокомментировал для "Вестника Кавказа" текущие проблемы в отношениях России и Армении, включая отказ армянского руководства от участия в саммитах на постсоветском пространстве и проникновение через Ереван на Южный Кавказ сил Запада.

- По вашей оценке, какова сейчас динамика в российско-армянских отношениях? Можно ли найти какие-либо тенденции к улучшению взаимодействия?

- Динамика сейчас однозначно негативная и с довольно ускоряющимся трендом. Хотя мы можем с уверенностью говорить о невозможности бесповоротного разрыва Армении с Россией, все-таки при продолжении нынешнего внешнеполитического курса Еревана и сохранении Никола Пашиняна в кресле премьера-министра Армении прогноз российско-армянских отношений однозначно негативный. Полностью вырвать Армению из регионального контекста он не сможет, поскольку физически с Южного Кавказа республика никуда не уйдет и всегда будет окружена Азербайджаном, Турцией, Россией, Ираном и Грузией, а не Германией, Францией, Бельгией или Австрией.

Единственная возможность изменения динамики в лучшую сторону – уход Никола Пашиняна с поста главы правительства Армении. Дело в том, что для Никола Пашиняна сваливание на Россию ответственности за провал своей политики стало единственно возможным способом удержания власти. Никол Пашинян как политик умелый заинтересован в том, чтобы остаться у власти, а ухудшение связей с Россией – один из самых выгодных и самых беспроблемных для него инструментов достижения этой цели. Но поэтому нынешняя политика Армении является опасной и для России, и для всего региона Южного Кавказа: за то время, пока Никол Пашинян будет оставаться у власти, он может натворить довольно много вредоносных дел.

Например, излишнее вовлечение Запада через Армению в регион не понравится никому из ее соседей по региону. Здесь вопрос в том, что уход Пашиняна из руководства Армении позволит увидеть обратный процесс – мы увидим, что Ереван начнет вести себя более адекватно и разумно. Это единственный возможный способ для Армении улучшить свои условия внутри страны и интегрироваться в экономические и политические связи в регионе.

- Чего сейчас после решения карабахского вопроса хочет Армения от России?

- Здесь нужно разделять два направления: чего хочет Пашинян, и чего хотело бы население Армении. Если Никол Пашинян, как я уже сказал, стремится только сохраниться у власти, то граждане Армении все-таки хотят получить какое-то новое видение будущего для себя и своей страны. Вся их ставка на вечное сохранение под оккупацией территорий Азербайджана проиграла, и то, ради чего Армения жила в изоляции все эти годы, в итоге не устояло и погибло. Поэтому людям нужно теперь дать какую-то другую цель и смысл дальнейшей жизни Республики Армения.

Никол Пашинян предлагает им образ будущего Армении без России, образ проевропейского выбора и прозападной политики, который должен явить армянским гражданам новую картину их будущего. К сожалению, его концепция лишена логики, ведь Армения не может позволить себе игнорировать свое географическое положение и ощущать себя не страной Южного Кавказа, а какой-нибудь Швейцарией. Мы сейчас видим в Армении некий посттравматический синдром общества, проигравшего войну, но пока не способного смириться с реалиями и пойти на компромисс, хотя такой компромисс республике остро необходим.

- Каким видит Россия путь к налаживанию отношений с Арменией?

- Я думаю, что Россия окончательно поставила крест на Николе Пашиняне. Мне кажется, российское руководство понимает, что не сможет налаживать отношения с Арменией при Николе Пашиняне. Не столько потому, что Пашинян плох, сколько потому, что он не может вести другую политику. Всякая другая политика – адекватная, логичная, нацеленная на интеграцию в регион и выстраивание отношений с Россией, Азербайджаном и Турцией – приведет к падению Никола Пашиняна. Пашинян – и источник, и заложник антироссийской политики Еревана.

Поэтому российские дипломаты сейчас скорее рассчитывают на выстраивание отношений с Ереваном после смены власти в Армении, например, в результате парламентских выборов. Я думаю, армянское общество увидит, что Пашинян ведет его в тупик. Всем неприятно находиться в посттравматическом моменте. Но единственное возможное, достойное лечение – это принятие ситуации и попытка использовать его наилучшим образом для всех.

- Какие силы будут сейчас мешать российско-армянскому диалогу?

- Прежде всего будут мешать армянские националисты, которые обвиняют Россию в собственном поражении. Затем – пашиняновцы, для которых сохранение Никола Пашиняна у власти связано с сохранением их карьер и достатка. Всячески поддерживать их будет Запад – Европейский Союз и США, нацеленные на сокращение влияния России в мире и на инфильтрацию себя в регион Южного Кавказа.