В ООН оценили перспективы восстановления зерновой сделки 

ООН предпринимает попытки возобновить зерновую сделку, прекращенную в июне этого года. В организации считают это сложной, но решаемой задачей.

В ООН считают возобновление Черноморской инициативы по экспорту зерна выполнимой задачей. Такое заявление сделал в среду генсек организации Антониу Гутерриш.

"Это будет сложно. Мы продолжаем предпринимать усилия"

– глава ООН

Он добавил, что идеальным вариантом развития события было бы обеспечение свободной навигации в Черном море.

"Идеальным вариантом стало бы, если обе страны в определенный момент обеспечили свободную навигацию в Черном море. Но, возможно, это слишком большие мечты"

– Антониу Гутерриш

Справка

Впервые зерновое соглашение, целью которого являлось обеспечение вывоза зерна из украинских портов через Черное море, было оформлено прошлым летом. Свои подписи под документом поставили представители России, Украины, Турции и ООН. Затем сделка несколько раз продлевалась, а 18 июня 2023 года она прекратила свое действие.