Президент Азербайджана наградил орденом "Карабах" министра обороны

В Азербайджане высокую награду – орден "Карабах" – получил министр обороны. Ее удостоены также четыре боевых генерала.

Военные ВС и Минобороны Азербайджана получили награды, соответствующее распоряжение подписал азербайджанский президент Ильхам Алиев.

Среди этих наград – и орден "Карабах". Им награжден глава Минобороны Закир Гасанов.

Кроме него, награду получил генерал-полковник Керим Велиев, а также три генерал-лейтенанта – Энвер Эфендиев, Хикмет Мирзоев и Рамиз Таиров.

Повышение окладов

Сегодня Ильхам Алиев также подписал распоряжение о повышении окладов для азербайджанских военных. Оклады спецназовцев увеличиваются в среднем в 2,1 раза. Оклады пограничников, военнослужащих внутренних войск МВД, военных Минобороны и тех, кто служит на действительной службе, выросли в среднем на 20%.