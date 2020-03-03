В Грузии снова повысят налоги для игорного бизнеса

В скором времени в Грузии в очередной раз поднимут налоги для игорного бизнеса. Последний раз их поднимали в прошлом году

В Грузии ожидается очередное повышение налогов для игорного бизнеса. Об этом было сказано премьер-министром страны.

"Мы представим парламентскому большинству новую инициативу об изменении налоговой ставки для игорного бизнеса. Согласно плану, прибыль игорного бизнеса будет облагаться налогом в размере 15% вместо 10%, а вот выигрыш будет облагаться налогом в размере 5% вместо 2%"

– Ираклий Гарибашвили

Он заметил, что это позволит бюджету за год получить дополнительные 400 млн лари (примерно $150 млн).

"Вызывает сожаление тот факт, что обороты игорного бизнеса растут. Слишком много граждан все еще вовлечены в этот бизнес"

– грузинский премьер

Глава правительства также указал на то, что с прошлого года по настоящее время оборот вырос с $48 млрд до $52 млрд.

Напомним, последний раз налоги и сборы для игорного бизнеса были повышены в 2022 году.