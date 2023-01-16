Грузия обязательно станет членом ЕС – спецпредставитель

Брюссель уверен, что Грузия в перспективе войдет в состав Евросоюза. Такое заявление прозвучало со стороны европейского дипломата по итогам переговоров с грузинским премьер-министром.

Тбилиси обязательно станет членом Европейского союза, такое мнение выразил спецпредставитель Европейской службы внешних связей по Восточному партнерству Дирк Шубель.

Как отметили в пресс-службе кабмина Грузии, заявление евродипломат сделал после встречи премьера Ираклия Гарибашвили со спецпредставителями ЕС и стран, которые уже входят в ЕС. Переговоры проходили в Тбилиси.

"Евросоюз стоит рядом с Грузией, и мы не сомневаемся, что в будущем страна станет членом Европейского союза"

– Дирк Шубель

Он обратил внимание на то, что спецпредставители прибыли в Грузию практически накануне – за дня – до официального отчета Брюсселя о выполнении (или невыполнении) Грузией рекомендаций для статуса кандидата. Это, по словам дипломата, "хороший знак".