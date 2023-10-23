Меликов призвал дагестанцев не поддаваться на провокации

Глава Дагестана обратился к жителям республики с призывом не поддаваться на провокации. Меликов отметил, что раскачать ситуацию пытаются заокеанские враги.

Дагестанский лидер призвал земляков не поддаваться на провокации. Также он предостерег их от участия в противозаконных акциях.

«В соцсетях снова звучат различные призывы – выходить на акции, устраивать беспорядки, нарушать закон. (...) Призываю всех моих земляков - мудрых, трудолюбивых, дружелюбных дагестанцев - не давать манипулировать собой»

– Сергей Меликов

Далее он возложил ответственность за беспорядки в республике на врагов, которые пытаются раскачивать ситуацию в самой гостеприимной республике.