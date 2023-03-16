Астана принимает саммит Организации тюркских государств

В столице Казахстана стартует саммит Организации тюркских государств. В нем примут участие главы стран, входящих в ОТГ, а также руководители стран-наблюдателей.

Со 2 по 3 ноября в Астане состоится десятый саммит Организации тюркских государств. На него съедутся лидеры стран-членов ОТГ, а также руководители стран-наблюдателей.

Саммит ОТГ в Астане пройдет под девизом "Тюркское время". Участник поговорят о сотрудничестве в различных сферах, а также затронут актуальные вопросы в мире и регионе.

Главные задачи саммита - укрепление дружеских отношений и добрососедства между государствами, а также обеспечение безопасности в регионе и мире. Лидеры стран также планируют подписать ряд совместных документов.

Новый этап ОТГ

Эксперт дискуссионного клуба "Валдай", директор Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал, что за два года с момента преобразования Тюркского совета в Организацию тюркских государств эта международная структура пережила значительный прогресс с точки зрения интеграции ее участников в разных сферах.

"За это время Организация тюркских государств перешла на качественно новый уровень развития, который предполагает синхронизацию деятельности государственных институтов ее членов и принятие общих программ развития. В частности, этот саммит займется анализом степени реализации документов, принятых в прошлом году", - сказал он.

"Понятно, что пока ведется работа и не все проходит гладко, где-то есть проблемы, где-то процессы развиваются быстрее и проще того, как планировалось. Следовательно, на саммите в Астане стоит ожидать соответствующих новых решений об углублении сотрудничества и взаимодействия в рамках организации", - сообщил Фархад Мамедов.

"Все основные направления укрепления сотрудничества членов ОТГ были очерчены еще в прошлом году. В приоритетах работы Организации – более тесное взаимодействие в экономике и цифровом развитии. Возможно, в Астане будут озвучены и найдут отражение в итоговом документе новые согласованные цели", - добавил эксперт "Валдая".