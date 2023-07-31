Кабмин Азербайджана утвердил генплан развития Зангилана

Освобожденный от армянской оккупации город Зангилан, административный центр одноименного района Азербайджана, входящего в Карабахский экономический район страны, получил собственный генплан развития до 2040 года.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов сегодня подписал распоряжение, которым утвержден генеральный план развития города Зангилан до 2040 года.

Зангилан был оккупирован Вооруженными силами Армении 29 октября 1993 года, а после освобождения от оккупантов 20 октября 2020 года город переживает второе рождение.

Как ранее сообщал "Вестник" Кавказа", власти Азербайджана вкладывают большие средства в инфраструктуру Зангилана, заявил глава республики Ильхам Алиев. В городе ведется реализация проектов по строительству жилья, планируется, что в город вскоре вернутся первые жители.

В ближайшей перспективе Зангилан благодаря своему географическому расположению станет важным транспортным пунктом - именно здесь будет построен международный аэропорт. Также ведется активное строительство железной дороги от Горадиза до Зангилана, что позволит соединить основную часть Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой, а затем с Ираном, Турцией и Европой.

В будущем город и район станут центром притяжения туристов - один из красивейших уголков Азербайджана просто предназначен для этого благодаря своей уникальной экосистеме и роскошной природе.