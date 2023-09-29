Ильхам Алиев рассказал о возрождении Зангилана 

Опубликовано: 13:57, 29 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Президент Ильхам Алиев сообщил о том, что Зангилане ведется строительство жилья. Планируется, что в будущем Зангилан станет транспортным хабом.

Власти Азербайджана вкладывают большие средства в инфраструктуру Зангилана. Об этом заявил глава республики Ильхам Алиев. По его словам, уже утвержден генплан города, ведется реализация проектов по строительству жилья.

«Надеюсь, в 2025 году, а может быть, и раньше, в город Зангилан вернутся первые жители»

– Ильхам Алиев

Далее глава государства отметил, что благодаря своему географическому расположению Зангилан станет важным транспортным пунктом.

В частности, именно здесь будет построен международный аэропорт.

«Уверен, что в будущем здесь будет также много иностранных туристов, поскольку Зангилан – один из красивейших уголков Азербайджана. И все это благодаря зеленым холмам и горам, рекам и озерам, уникальной экосистеме Зангилана. Это действительно большое сокровище для нас»

– Ильхам Алиев

Также ведется активное строительство железной дороги от Горадиза до Зангилана. Алиев подчеркнул, что скоро строительство этой важной части транспортного коридора, которая соединит основную часть Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой, а затем с Ираном, Турцией и далее с Европой, будет завершено.