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Ильхам Алиев рассказал о возрождении Зангилана 

Ильхам Алиев рассказал о возрождении Зангилана 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Президент Ильхам Алиев сообщил о том, что Зангилане ведется строительство жилья. Планируется, что в будущем Зангилан станет транспортным хабом. 

Власти Азербайджана вкладывают большие средства в инфраструктуру Зангилана. Об этом заявил глава республики Ильхам Алиев. По его словам, уже утвержден генплан города, ведется реализация проектов по строительству жилья. 

«Надеюсь, в 2025 году, а может быть, и раньше, в город Зангилан вернутся первые жители»

– Ильхам Алиев 

Далее глава государства отметил, что благодаря своему географическому расположению Зангилан станет важным транспортным пунктом. 
В частности, именно здесь будет построен международный аэропорт. 

«Уверен, что в будущем здесь будет также много иностранных туристов, поскольку Зангилан – один из красивейших уголков Азербайджана. И все это благодаря зеленым холмам и горам, рекам и озерам, уникальной экосистеме Зангилана. Это действительно большое сокровище для нас»

– Ильхам Алиев 

Также ведется активное строительство железной дороги от Горадиза до Зангилана. Алиев подчеркнул, что скоро строительство этой важной части транспортного коридора, которая соединит основную часть Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой, а затем с Ираном, Турцией и далее с Европой, будет завершено.

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