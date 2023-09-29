Ильхам Алиев рассказал о возрождении Зангилана 

Власти Азербайджана вкладывают большие средства в инфраструктуру Зангилана. Об этом заявил глава республики Ильхам Алиев. По его словам, уже утвержден генплан города, ведется реализация проектов по строительству жилья.
«Надеюсь, в 2025 году, а может быть, и раньше, в город Зангилан вернутся первые жители»
– Ильхам Алиев
Далее глава государства отметил, что благодаря своему географическому расположению Зангилан станет важным транспортным пунктом.
В частности, именно здесь будет построен международный аэропорт.
«Уверен, что в будущем здесь будет также много иностранных туристов, поскольку Зангилан – один из красивейших уголков Азербайджана. И все это благодаря зеленым холмам и горам, рекам и озерам, уникальной экосистеме Зангилана. Это действительно большое сокровище для нас»
– Ильхам Алиев
Также ведется активное строительство железной дороги от Горадиза до Зангилана. Алиев подчеркнул, что скоро строительство этой важной части транспортного коридора, которая соединит основную часть Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой, а затем с Ираном, Турцией и далее с Европой, будет завершено.