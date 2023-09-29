Мечеть в Зангилане построят к весне 2024 года

Опубликовано: 16:58, 29 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт президента Азербайджана

Зангиланская городская мечеть будет построена к весне следующего года. Реализацией проекта занимается Фонд Гейдара Алиева.

Строительство новой мечети в Зангилане будет завершено в апреле следующего года. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте президента Азербайджана.

Накануне Ильхам Алиев посетил с визитом Зангиланский район. В рамках поездки он ознакомился с ходом строительных работ.

В сообщении также говорится о том, что во время армянской оккупации мечеть в Зангилане выполняла роль загона для скота. После освобождения территорий экспертная группа провела оценку состояния мечети и пришла к выводу о необходимости консервации и восстановления здания, а также о возведении на этой земле новой мечети. Сейчас там проводятся работы по внутренней отделке и благоустройству территории.