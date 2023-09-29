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Мечеть в Зангилане построят к весне 2024 года

Строительство мечети в Зангилане
© Фото: сайт президента Азербайджана
Зангиланская городская мечеть будет построена к весне следующего года. Реализацией проекта занимается Фонд Гейдара Алиева.

Строительство новой мечети в Зангилане будет завершено в апреле следующего года. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте президента Азербайджана.

Накануне Ильхам Алиев посетил с визитом Зангиланский район. В рамках поездки он ознакомился с ходом строительных работ.

В сообщении также говорится о том, что во время армянской оккупации мечеть в Зангилане выполняла роль загона для скота. После освобождения территорий экспертная группа провела оценку состояния мечети и пришла к выводу о необходимости консервации и восстановления здания, а также о возведении на этой земле новой мечети. Сейчас там проводятся работы по внутренней отделке и благоустройству территории.

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