Новую станцию Ереванского метро построит Россия

Ереванский метрополитен все же обзаведется долгожданной новой станцией, которую начнут строить в 2024 году, заявил сегодня на брифинге в парламенте глава министерства финансов Армении Ваге Ованнисян.
Станция Ереванской подземки будет построена в столичном районе Ачапняк, сейчас на завершающей стадии находятся проектные работы по ней. Также известно, что проект реализует российская компания "Метрогипротранс", а строительство станции займет четыре года, передает Sputnik Армения.
Непосредственно на само строительство станции и путей Минфин страны уже выделил 4 млрд драмов ($10млн), - добавил Ованнисян.
Строительство новых станций – не единственная проблема столичного метро: директор Ереванского метрополитена Бабкен Седракян неоднократно сообщал об удручающем состоянии вагонов подвижного состава подземки, которые эксплуатируются уже 47 лет – с 1976 года. Для их ремонта требуются 32 колесные пары. Требуют замены и 4 км рельсов железной дороги. Для приобретения этого необходимо 400 млн драмов, и хотя вопрос несколько раз выносился на утверждение правительства, нужные для этого деньги Минфин Армении пообещал лишь в 2024 году.