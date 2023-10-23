Новую станцию Ереванского метро построит Россия

В наступающем 2024 году в Ереване начнется строительство долгожданной новой станции метро Ачапняк, правда, быстро это не получится, заявил сегодня глава Минфина страны Ваге Ованнисян.

Ереванский метрополитен все же обзаведется долгожданной новой станцией, которую начнут строить в 2024 году, заявил сегодня на брифинге в парламенте глава министерства финансов Армении Ваге Ованнисян.

Станция Ереванской подземки будет построена в столичном районе Ачапняк, сейчас на завершающей стадии находятся проектные работы по ней. Также известно, что проект реализует российская компания "Метрогипротранс", а строительство станции займет четыре года, передает Sputnik Армения.

Непосредственно на само строительство станции и путей Минфин страны уже выделил 4 млрд драмов ($10млн), - добавил Ованнисян.

Строительство новых станций – не единственная проблема столичного метро: директор Ереванского метрополитена Бабкен Седракян неоднократно сообщал об удручающем состоянии вагонов подвижного состава подземки, которые эксплуатируются уже 47 лет – с 1976 года. Для их ремонта требуются 32 колесные пары. Требуют замены и 4 км рельсов железной дороги. Для приобретения этого необходимо 400 млн драмов, и хотя вопрос несколько раз выносился на утверждение правительства, нужные для этого деньги Минфин Армении пообещал лишь в 2024 году.