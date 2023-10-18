Высшее образование в Азербайджане станет доступнее

Уже в ближайшие четыре года число студентов азербайджанских вузов вырастет на 20 тысяч человек – это будет сделано в рамках Концепции экономического и социального развития на 2024-2027 годы.

Молодых людей в Азербайджане, которые смогут получить высшее образование в вузах страны, скоро вырастет как минимум на 20 тыс человек – это будет сделано в соответствии с Концепцией экономического и социального развития Азербайджанской Республики на 2024-2027 годы.

Высшее образование не просто станет доступнее – программы вузов будут адаптированы под новые требования трудового рынка, также лучше станет и качество получаемого молодежью образования, которое сможет конкурировать с вузами мирового уровня, передает Trend.

Также будут пересмотрены и цены на получение высшего образования.

Сейчас ежегодно в вузах страны проходят обучение свыше 205 тыс человек.