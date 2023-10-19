Страны ЕС не смогли договориться о прекращении огня в Газе

На прошедшем в Бельгии саммите страны ЕС выступили с требованием открыть гуманитарные коридоры в Газе. При этом участники встречи не смогли договориться о призыве к остановке военных действий.

Лидерам Европейского союза на сегодняшнем саммите в Брюсселе не удалось согласовать призыв к прекращению огня между Израилем и ХАМАС. Об этом свидетельствует распространенное по итогам саммита совместное заявление его участников.

"Европейский совет выражает глубокую озабоченность ухудшающейся гуманитарной ситуацией в Газе, призывает к беспрерывному, быстрому, безопасному и беспрепятственному гуманитарному доступу, обеспечению доставки помощи нуждающимся путем принятия всех необходимых мер, включая гуманитарные коридоры и паузы для гуманитарных нужд"

– пресс-служба Евросовета

В документе также подчеркивается, что ЕС и его партнеры занимаются активной работой по обеспечению гражданского населения всем необходимым.

"ЕС активно работает с партнерами в регионе, чтобы защитить гражданских лиц, предоставить помощь и упростить доступ нуждающимся к еде, воде, медобслуживанию, топливу, ночлегу, а также чтобы гарантировать, что такая гуманитарная помощь не будет использоваться террористическими организациями"

– итоговое коммюнике