Страны ЕС не смогли договориться о прекращении огня в Газе

Лидерам Европейского союза на сегодняшнем саммите в Брюсселе не удалось согласовать призыв к прекращению огня между Израилем и ХАМАС. Об этом свидетельствует распространенное по итогам саммита совместное заявление его участников.
"Европейский совет выражает глубокую озабоченность ухудшающейся гуманитарной ситуацией в Газе, призывает к беспрерывному, быстрому, безопасному и беспрепятственному гуманитарному доступу, обеспечению доставки помощи нуждающимся путем принятия всех необходимых мер, включая гуманитарные коридоры и паузы для гуманитарных нужд"
– пресс-служба Евросовета
В документе также подчеркивается, что ЕС и его партнеры занимаются активной работой по обеспечению гражданского населения всем необходимым.
"ЕС активно работает с партнерами в регионе, чтобы защитить гражданских лиц, предоставить помощь и упростить доступ нуждающимся к еде, воде, медобслуживанию, топливу, ночлегу, а также чтобы гарантировать, что такая гуманитарная помощь не будет использоваться террористическими организациями"
– итоговое коммюнике