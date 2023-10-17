Каладзе уверен: Грузия получит статус кандидата в члены ЕС

Уже до конца текущего 2023 года Грузия станет кандидатом в члены ЕС – у Евросоюза просто нет аргументов для отказа стране в этом, уверен генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.

Грузия обязательно получит статус кандидата в члены Евросоюза, заявил сегодня генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе.

"Несмотря на то, что вся радикальная оппозиция пытается, чтобы Грузия не получила статус кандидата, я вам скажу, что страна все-таки его получит. Сообщаем об этом со стопроцентной гарантией. Все будет выполнено, никаких аргументов не остается, чтобы отказать стране в его предоставлении"

- Каха Каладзе

Статус Грузии на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий главы государств и правительств Евросоюза пообещали прошлым летом на саммите в Брюсселе. Ожидается, что статус кандидата Грузия получит к концу текущего года, напоминает РИА Новости.