Эрдоган предложил парламенту ратифицировать протокол о вступлении Швеции в НАТО

Президент Турции подписал протокол, ратифицирующий присоединение Стокгольма к НАТО. Эрдоган также внес этот документ в Великое национальное собрание.

Турецкий президент предложил парламенту обсудить документ о вступлении Швеции в Североатлантический альянс, соответствующее сообщение распространила его администрация.

"Президент [Реджеп] Тайип Эрдоган подписал протокол о присоединении Швеции к НАТО и внес его в парламент 23 октября"

– пресс-служба

По регламенту документ сначала попадет в комиссию по международным делам. После рассмотрения в рамках этой структуры он будет вынесен на обсуждение всего парламента.

Напомним, договоренность о максимально оперативном одобрении Турцией вступления Швеции в НАТО была достигнута 10 июля 2023 года перед саммитом в Вильнюсе. Тогда Эрдоган сообщил, что процесс ратификации начнется в октябре, когда стартует осенняя сессия парламента.

Отметим, на сегодняшний день вступление Швеции в альянс ратифицировали все страны-члены НАТО, кроме Турции и Венгрии.