Россия уличила НАТО во вторжении в Армению

Сергей Лавров заявил, что Запад продвигает свои интересы на Кавказе через Ереван. По его словам, для этого в последнее время было создано большое число неправительственных организаций.
Глава российской дипломатии Сергей Лавров на заседании СМИД стран СНГ рассказал о действиях Запада на Южном Кавказе.
По словам министра, сегодня США, Европа и государства, входящие в НАТО продвигают свои интересы в этом регионе через Ереван, создавая почву для антироссийских настроений.
Он подчеркнул, что за последние годы на территории Армении было открыто большое число неправительственных организаций, цель которых - разрыв дружественных связей между Москвой и Ереваном.
Дипломат также добавил, что раньше подобных организаций в этой стране было тоже немало.