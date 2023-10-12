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Россия уличила НАТО во вторжении в Армению

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© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сергей Лавров заявил, что Запад продвигает свои интересы на Кавказе через Ереван. По его словам, для этого в последнее время было создано большое число неправительственных организаций.

Глава российской дипломатии Сергей Лавров на заседании СМИД стран СНГ рассказал о действиях Запада на Южном Кавказе.

По словам министра, сегодня США,  Европа и государства, входящие в НАТО продвигают свои интересы в этом регионе через Ереван, создавая почву для антироссийских настроений.

Он подчеркнул, что за последние годы на территории Армении было открыто большое число неправительственных организаций, цель которых - разрыв дружественных связей между Москвой и Ереваном.

Дипломат также добавил, что раньше подобных организаций в этой стране было тоже немало.

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