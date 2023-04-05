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Турция и Швеция обсудят вступление в НАТО в начале июня

Турция и Швеция обсудят вступление в НАТО в начале июня
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Анкаре рассказали, что власти Турции и Швеции рассмотрят возможность присоединения Стокгольма к Североатлантическому альянсу в начале июня на особой встрече. Летом в Швеции вступит в силу новый, более суровый антитеррористический закон.

Встреча между представителями Турции и Швеции по вступлению Стокгольма в НАТО пройдет в начале июня, заявил представитель турецкого лидера.

Ибрагим Калын пояснил, что ход выполнения Швецией взятых на себя обязательств, с которыми она пока не справляется, обсуждался с представителями этой страны в Анкаре на прошлой неделе.

По его словам, трехсторонняя встреча в формате Турция-Швеция-Финляндия пройдет в первой половине июня, так как с лета в Швеции начинает действовать новый закон по борьбе с терроризмом, облегчающий Стокгольму выполнение обязательств для присоединения к альянсу.

Турецкий политик подчеркнул, что действия шведской стороны и их оперативность зависят только от нее самой.

"Это самый жесткий и строгий антитеррористический закон, который Швеция когда-либо принимала. Станут более понятными и четкими правовые рамки для борьбы с террористическими организациями"

— Ибрагим Калын

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