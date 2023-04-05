Турция вновь предложила перестроить Совбез ООН

Опубликовано: 10:09, 5 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Anadolu

Мир нуждается в реформировании Совета безопасности Организации Объединенных Наций, поскольку ситуация, в которой судьбу человечества диктуют пять стран, неприемлема, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил о необходимости реформирования системы ООН.

"Миропорядок, при котором судьбу человечества вершат всего лишь пять стран, недееспособен. Всеобъемлющее реформирование Совета ООН крайне необходимо", - сказал турецкий лидер по окончании церемонии ифтара в штаб-квартире правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в Анкаре.

Также турецкий лидер выразил отношение к провокациям в отношении священной книги мусульман – Корана, которые имели место в ряде стран, назвав их "отвратительными". Все они, включая сожжение Корана, ни в коей мере неприемлемы и не подлежат оправданию, отметил он, добавив: такие действия представляют собой "явное и недвусмысленное преступление на почве ненависти", они оскорбляют почти 2 млрд человек и вызывают у них гнев, и им должен быть положен конец.