Турция вновь предложила перестроить Совбез ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил о необходимости реформирования системы ООН.
"Миропорядок, при котором судьбу человечества вершат всего лишь пять стран, недееспособен. Всеобъемлющее реформирование Совета ООН крайне необходимо", - сказал турецкий лидер по окончании церемонии ифтара в штаб-квартире правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в Анкаре.
Также турецкий лидер выразил отношение к провокациям в отношении священной книги мусульман – Корана, которые имели место в ряде стран, назвав их "отвратительными". Все они, включая сожжение Корана, ни в коей мере неприемлемы и не подлежат оправданию, отметил он, добавив: такие действия представляют собой "явное и недвусмысленное преступление на почве ненависти", они оскорбляют почти 2 млрд человек и вызывают у них гнев, и им должен быть положен конец.