Опубликовано: 15:48, 4 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Формальная процедура вступления Финляндии в НАТО завершилась передачей Пекка Хаависто документов о присоединении к альянсу в штаб-квартире НАТО.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подписал документ о вхождении страны в состав НАТО, он был передан представителям американских властей.

Передача документа ознаменовала окончание формальной процедуры присоединения Финляндии к военному блоку, теперь скандинавская страна стала полноправным членом альянса.

Хаависто назвал момент подписания и передачи документа в руки США "историческим". Он также добавил, что турецкие представители тоже передали документ, в котором говорится о ратификации членства страны в НАТО, Энтони Блинкену.