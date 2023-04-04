Формальная процедура вступления Финляндии в НАТО завершилась передачей Пекка Хаависто документов о присоединении к альянсу в штаб-квартире НАТО.
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подписал документ о вхождении страны в состав НАТО, он был передан представителям американских властей.
Передача документа ознаменовала окончание формальной процедуры присоединения Финляндии к военному блоку, теперь скандинавская страна стала полноправным членом альянса.
Хаависто назвал момент подписания и передачи документа в руки США "историческим". Он также добавил, что турецкие представители тоже передали документ, в котором говорится о ратификации членства страны в НАТО, Энтони Блинкену.