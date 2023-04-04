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Финляндия официально стала членом НАТО

Финляндия официально стала членом НАТО
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Формальная процедура вступления Финляндии в НАТО завершилась передачей Пекка Хаависто документов о присоединении к альянсу в штаб-квартире НАТО.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подписал документ о вхождении страны в состав НАТО, он был передан представителям американских властей.

Передача документа ознаменовала окончание формальной процедуры присоединения Финляндии к военному блоку, теперь скандинавская страна стала полноправным членом альянса.

Хаависто назвал момент подписания и передачи документа в руки США "историческим". Он также добавил, что турецкие представители тоже передали документ, в котором говорится о ратификации членства страны в НАТО, Энтони Блинкену.

Как Финляндия в НАТО вступала

Как Финляндия в НАТО вступала

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