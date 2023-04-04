Россия и арабский мир взорвали нефть

Опубликовано: 10:00, 4 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Цены на нефть сегодня утром продолжают расти после мощного скачка, вызванного решением почти половины стран ОПЕК+ самостоятельно и дополнительно сократить добычу. Brent превысила психологическую отметку $85 за баррель, WTI приближается к $81.

Нефтяные цены продолжают расти сегодня с утра, продолжая произошедший накануне скачок, оказавшийся самым высоким за год, говорят данные торгов.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в июне к 8:05 мск выросла на $0,39 (0,46%), до $85,32 баррель, преодолев психологическую отметку в $85. Накануне контракты поднимались в цене на $5,04 (6,3%), до максимума $84,93 за баррель.

Майские фьючерсы на легкую нефть WTI к этому моменту дорожали на $0,38 (0,47%) и стоили $80,80 за баррель. В понедельник цена подскочила на $4,75 (6,3%), достигая $80,42 за баррель.

В целом произошедший накануне подъем цен на Brent оказался самым резким за год - с 21 марта прошлого года, на WTI - почти за год, с 12 апреля прошлого года, следует из данных Dow Jones.

Почему подорожала нефть

На стоимость нефти повлияло принятое 2 апреля девятью из 20 стран ОПЕК+ решение пойти на добровольное сокращение добычи с мая до конца 2023 года. Оно станет дополнительным к обязательствам, согласованным участниками сделки в октябре минувшего года, согласно которым снижение должно было равняться 2 млн б/с относительно августа-2022.

В мониторинговом комитете ОПЕК+ накануне уточнили объем дополнительной корректировки - это 1,66 млн б/с, передает "Интерфакс".

Внезапное решение о новом сокращении заставило участников рынка и аналитиков изменить прогнозы нефтяных цен. Так, в Goldman Sachs теперь прогнозируют цену Brent на декабрь года в размере $95, а не $90, как до скачка цен. Еще через год, по их мнению, она будет стоить $100 (а не $95) за баррель.