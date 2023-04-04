Россия и арабский мир взорвали нефть

Нефтяные цены продолжают расти сегодня с утра, продолжая произошедший накануне скачок, оказавшийся самым высоким за год, говорят данные торгов.
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в июне к 8:05 мск выросла на $0,39 (0,46%), до $85,32 баррель, преодолев психологическую отметку в $85. Накануне контракты поднимались в цене на $5,04 (6,3%), до максимума $84,93 за баррель.
Майские фьючерсы на легкую нефть WTI к этому моменту дорожали на $0,38 (0,47%) и стоили $80,80 за баррель. В понедельник цена подскочила на $4,75 (6,3%), достигая $80,42 за баррель.
В целом произошедший накануне подъем цен на Brent оказался самым резким за год - с 21 марта прошлого года, на WTI - почти за год, с 12 апреля прошлого года, следует из данных Dow Jones.
Почему подорожала нефть
На стоимость нефти повлияло принятое 2 апреля девятью из 20 стран ОПЕК+ решение пойти на добровольное сокращение добычи с мая до конца 2023 года. Оно станет дополнительным к обязательствам, согласованным участниками сделки в октябре минувшего года, согласно которым снижение должно было равняться 2 млн б/с относительно августа-2022.
В мониторинговом комитете ОПЕК+ накануне уточнили объем дополнительной корректировки - это 1,66 млн б/с, передает "Интерфакс".
Внезапное решение о новом сокращении заставило участников рынка и аналитиков изменить прогнозы нефтяных цен. Так, в Goldman Sachs теперь прогнозируют цену Brent на декабрь года в размере $95, а не $90, как до скачка цен. Еще через год, по их мнению, она будет стоить $100 (а не $95) за баррель.