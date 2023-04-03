Когда начнут строить порт Анаклия?

Опубликовано: 23:05, 3 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Работы по постройке порта Анаклия начнутся уже осенью, рассказал Ираклий Гарибашвили. Их будет вести совместное предприятие, 51% в котором будет принадлежать государству.

Многострадальный глубоководный порт Анаклия начнет строиться ближайшей осенью, сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Площадка для создания порта находится в собственности государства, ей владеет Нацагентство по управлению госимуществом, пишет Sputnik Грузия.

Подготовка документации

Министр экономики ранее заявил, что Агентство учредит госкомпанию, которая актуализирует все создававшиеся под первый вариант проекта документы, в том числе и касающиеся влияния на экологию, так, чтобы строительство можно было бы начать до конца года.

Леван Давиташвили отметил, что после подготовки документации будет создано совместное предприятие, 51% которого будет принадлежать государству, остальное - частному партнеру. Какая компания станет им, будет определено на основе заявки.

О проекте порта Анаклия

Глубоководный порт в Анаклия должен был спровоцировать качественный скачок в развитии инфраструктуры Грузии, так как основной грузовой порт страны в Поти не может принимать большие суда. С помощью глубоководного порта страна могла также присоединиться к "Новому Шелковому пути".

Работы стартовали в декабре 2017 года, но прекратились уже через несколько месяцев, на стадии углубления дна.

Изначально порт должна была строить на 100% частная компания - "Консорциум развития порта Анаклия". Однако она не сумела выполнить обязательства о получении нескольких сот миллионов долларов от крупных финансовых организаций, которые требовали от властей гарантий по грузообороту. В итоге проект оказался заморожен.