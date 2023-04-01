Опубликовано: 18:24, 1 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на территории Ставропольского края. Подземные толчки ощутили жители Минеральных Вод, Ессентуков, Кисловодска, Ставрополя и Георгиевска.

В Ставропольском крае произошло землетрясение. Магнитуда сейсмособытия составила 4,6. Подземные толчки ощутили гости и жители Минеральных Вод, Ессентуков, Кисловодска, Ставрополя и Георгиевска. Эпицентр землетрясения находился в 99 км к северо-востоку от Пятигорска. Жертв и разрушений нет.

«Ставропольский край, Предгорный муниципальный округ, зафиксировано сейсмособытие магнитудой 4,6 на глубине 15 км, с ощущаемостью в Советском городском округе, Георгиевском городском округе, Железноводске, Пятигорске и Кисловодске»

– сообщили в МЧС по региону.

На сейсмособытие отреагировали главы городов и муниципалитетов.

Так, по словам мэра Пятигорска Дмитрия Ворошилова, территориальным службам было поручено провести визуальное обследование города.

«Если есть повреждения прошу обращаться в ЕДДС по телефону 112»

– сказал он.

Глава Предгорного округа Николай Бондаренко, проинформировав о землетрясении, также отметил, что Предгорье оказалось ближе всего к эпицентру.

«Дал поручение службам провести визуальное обследование систем жизнеобеспечения округа»

– написал глава округа.

По словам главы Железноводска Евгения Бакулина, самые длинные толчки проходили более 5 секунд и находились в районе Капельница.