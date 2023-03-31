В НАТО хотят присоединить Швецию до вильнюсского саммита

Опубликовано: 12:54, 31 мар 2023 (UTC+3 MSK)

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Генсек НАТО рассчитывает добиться присоединения Швеции к альянсу в период между выборами в Турции и вильнюсским саммитом. Накануне все юридические основания для вступления в НАТО получила Финляндия. Заявку Хельсинки на присоединение к альянсу одобрила Турция. Она стала последней страной НАТО, которая сделала это

Генеральный секретарь НАТО рассчитывает на присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу до литовского саммита. В интервью изданию Politico Йенс Столтенберг подчеркнул, что нацелен на то, чтобы ратифицировать вступление Стокгольма во временной отрезок между выборами в Турции и саммитом организации, который состоится 11-12 июля.

Генсек НАТО не уточнил, как результаты майских выборов в Турции, отношения с которой ухудшились после инцидента с Кораном, отразятся на организации. При этом он обратил внимание на то, что после присоединения Финляндии и Швеции 96% населения Евросоюза будет проживать в странах НАТО.

Швеция и Финляндия заявили о намерении вступить в НАТО почти год назад. Турция стала последней страной альянса, которая одобрила заявку Финляндии. Это произошло накануне. При этом в Турции отмечают, что Швеция к вступлению в НАТО пока что не готова.