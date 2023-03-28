В МИД России сообщили об отсутствии контактов с США по ДСНВ

Опубликовано: 18:54, 28 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Москва сейчас не обсуждает с США ситуацию вокруг ДСНВ, действие которого было приостановлено ровно месяц назад. Такое заявление сделал во вторник руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров

В министерстве иностранных дел России прокомментировали ситуацию вокруг Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), участие в котором РФ приостановила ровно месяц назад.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что на сегодняшний день у Москвы нет никаких переговоров с Вашингтоном, посвященных этой теме. Об этом глава ведомства сообщил в интервью ТАСС.

Впервые о возможной приостановке участия в ДСНВ в Кремле заявили чуть более месяца назад. Через несколько дней после этого Москва официально приостановила свое участие в договоре, действовавшем на протяжении 13 лет назад.