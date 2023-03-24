Опубликовано: 12:16, 24 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт правительства Грузии

Премьер Ираклий Гарибашвили предупредил международное сообщество об угрозе третьей мировой войны, добавив, что сегодня грузинское руководство заботится ради спасения страны.

Спасение Грузии – главная забота руководства страны, поскольку сегодня мир встает перед угрозой третьей мировой войны, заявил в парламенте грузинский премьер Ираклий Гарибашвили.

Он напомнил международному сообществу, что мир со времен Второй мировой войны не стоял перед таким серьезным вызовом, как угроза Третьей мировой, подчеркнув, что ее нельзя недооценивать.

Гарибашвили отметил, что риторика ядерной войны растет постоянно. По его словам, власти Грузии должны проявить заботу ради спасения страны.

Премьер добавил, что конфликт на Украине негативно сказывается не только на положение Грузии и дела в регионе, но и на сформированный после Второй мировой и распада СССР миропорядок.