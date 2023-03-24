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Северная Осетия напоит Африку газировкой 

Северная Осетия напоит Африку газировкой 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Страны Африки будут получать газировку и родниковую воду из Северной Осетии. Планируется, что поставки составят 200 т продукции в год.

Группа компаний «Бавария» в Северной Осетии снова начнет поставлять сладкие газированные напитки и родниковую воду в Кению и Сомали.   
«К лету планируем поставить наши премиальные сладкие газированные напитки и питьевую родниковую воду» – говорится в сообщении компании. 
По словам менеджера по экспорту компании Мадины Золоевой, планируется, что в дальнейшем поставки составят минимум 200 т продукции ежегодно. 
Представитель компании также отметила исключительное качества поставляемой продукции: горная родниковая вода образуется на высоте более 3000 м из ледников Главного Кавказского хребта, а затем, проходя сквозь горную толщу, талая вода обогащается полезными микроэлементами.

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