Школьное меню в Северной Осетии пополнилось национальным блюдом

Новое школьное меню в Северной Осетии разнообразили осетинскими пирогами, учащимся нововведение пришлось по вкусу.
Новое меню в течение двух неделю в тестовом режиме опробовали в школах Владикавказа. В итоге "индекс поедаемости" обедов с осетинскими пирогами составил 95%. Успешный эксперимент распространят теперь по республике, с 27 марта осетинские пироги с картошкой войдут в меню школ Северной Осетии, информирует местное Минобрнауки.
Также школьное меню пополнится омлетом, мясными купатами, кашей с ягодами. Работа над меню школьных столовых ведется в регионе постоянно, так за последние два года в блюдах стало меньше сахара, добавились фрукты и творог. Сбалансированный рацион также включает рыбу и мясо. Из детского меню исключили сублимированные продукты.
Рацион меняют руководствуясь не только тем, чтобы продукты были полезными, но и чтобы нравились детям, уточнили в министерстве.