Школьное меню в Северной Осетии пополнилось национальным блюдом

Опубликовано: 19:27, 23 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Осетинские пироги включили в меню школьных столовых в Северной Осетии. Фирменное блюдо региона пользуется спросом среди детей, "индекс поедаемости" равен 95%.

Новое школьное меню в Северной Осетии разнообразили осетинскими пирогами, учащимся нововведение пришлось по вкусу.

Новое меню в течение двух неделю в тестовом режиме опробовали в школах Владикавказа. В итоге "индекс поедаемости" обедов с осетинскими пирогами составил 95%. Успешный эксперимент распространят теперь по республике, с 27 марта осетинские пироги с картошкой войдут в меню школ Северной Осетии, информирует местное Минобрнауки.

Также школьное меню пополнится омлетом, мясными купатами, кашей с ягодами. Работа над меню школьных столовых ведется в регионе постоянно, так за последние два года в блюдах стало меньше сахара, добавились фрукты и творог. Сбалансированный рацион также включает рыбу и мясо. Из детского меню исключили сублимированные продукты.

Рацион меняют руководствуясь не только тем, чтобы продукты были полезными, но и чтобы нравились детям, уточнили в министерстве.