Россия близка к началу полетов в Грузию

Опубликовано: 12:30, 22 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Россия и Грузия в скором времени могут не только отменить визовый режим, но и возобновить регулярное авиасообщение между двумя странами, заявил сегодня глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Россия и Грузия находятся на пороге возобновления прямого авиасообщения, а также отмены виз, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Депутат отметил, что возобновление авиасообщения и отмена виз в России - очень важные вопросы, стоящие на повестке дня, и с этим согласны многие чиновники самого высокого уровня. "Мы с вами на пороге этих решений", - отметил Калашников в ходе экономического форума "Перспективы развития экономических отношений между Россией и Грузией".

Пока говорить о том, когда эти решения состоятся и в какой очередности, сложно, но такая необходимость уже назрела, - добавил депутат.

Напомним, запрет на полеты в Грузию российским авиакомпаниям был введен указом президента России Владимира Путина 8 июля 2019 года, с этой же даты вступило в силу решение Минтранса РФ о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.