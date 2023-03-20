Лавров: Россия готова помочь Азербайджану и Армении с мирным договором

Опубликовано: 18:44, 20 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сергей Лавров заверил в готовности России оказать Азербайджану и Армении любое содействие при подготовке мирного договора. По его словам, ключ к послевоенному урегулированию - трехсторонние заявления лидеров стран.

Москва по-прежнему готова предоставить любую помощь в ходе согласования мирного соглашения между Баку и Ереван, заявил глава МИД РФ на встрече с армянским коллегой.

Он обратил внимание на тот бесспорный факт, что трехсторонние заявления, подписанные лидерами России, Азербайджана и Армении, лежат в основе всех шагов по стабилизации ситуации во всех сферах: и в военно-политической, и в международно-правовой, и в экономике.

"Будем готовы, как и записано в трехсторонних заявлениях, оказывать всяческое содействие разблокированию транспортных коммуникаций, делимитации армяно-азербайджанской границы и согласованию параметров мирного договора"

– Сергей Лавров

Подготовка к трехсторонней встрече

Российский министр также прокомментировал подготовку к трехсторонним переговорам с азербайджанским и армянским коллегами.

По его словам, уже в ближайшее время будут определены такие сроки проведения встречи, которые будут удобными для всех сторон.

Напомним, 23 декабря 2022 года встреча Сергея Лаврова, Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна сорвалась буквально в последний момент по вине Еревана - глава МИД Армении не приехал в Москву.

Недавно СМИ сообщили, что армянский министр пропустил важные переговоры из-за необходимости купить особняк - договор с банком об ипотеке был заключен именно в день переговоров.

Формат "3+3"

Еще одна встреча, над организацией которой работает МИД РФ, переговоры платформы "3+3”.

"Грузинская сторона пока думает о подключении к этому формату, но первая встреча состоялась, дверь для Тбилиси остается открытой"

— Сергей Лавров

Первая - и пока единственная - встреча платформы "3+3" прошла в российской столице 10 декабря 2021 года. В ней участвовали замминистры иностранных дел пяти стран - Азербайджана, Армении, Ирана, России и Турции. Грузия от участия в заседании отказалась.