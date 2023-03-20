Новруз впервые за 30 лет празднуют в селе Талыш

Опубликовано: 15:02, 20 мар 2023 (UTC+3 MSK)

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Освобожденное село Талыш впервые за 30 лет проводит праздничные мероприятия по случаю Новруза. Праздник весны в селе отмечают жители, недавно вернувшиеся в Карабах.

Сегодня в селе Талыш Тертерского района Азербайджана проводят празднования по случаю Новруза. Праздник здесь отмечается впервые за 30 лет, только сейчас местное население смогло вернуться в родные земли.

Праздник в честь Новруза байрама организовали в Талыше для семей, которые недавно отметили новоселье. На площади показывают спектакли, выступают канатоходцы. Также можно принять участие в национальных играх, ознакомиться с фольклором, посмотреть на состязания борцов. Жемчужиной праздника стал показательный проход карабахских скакунов.

Праздник в селе Талыш, как и во всем Азербайджане, продлится до поздней ночи. В целом празднование Новруза в Азербайджане продлится девять дней, до 28 марта.

Талыш - первое восстановленное село в Карабахском экономическом районе Азербайджана. Построены дома, школы и детские сады, проведены коммуникации, газ.

Всего за несколько дней до Новруза, 16 марта состоялось торжественное мероприятие по случаю дня Большого возвращения в село Талыш. Президент Азербайджана Ильхам Алиев побывал в селе 18 марта, он зажег праздничный новрузовский костер и поздравил народ с праздником из Карабаха.