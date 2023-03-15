Опубликовано: 21:25, 15 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Хинкали стали одним самых популярных блюд из мяса и теста в мире. Лидерами рейтинга стали китайские и японские мясные блюда в тесте по версии журнала Tasteatlas.

Грузинские хинкали оказались на 13-й строчке в рейтинге самых популярных блюд из теста и мяса от гастропортала Testeatlas.

Составителей списка впечатлил ритуал поедания национального блюда: брать хинкали за узелок (ножку), чтобы не вытек бульон, а саму тестовую ножку принято оставлять на тарелке.

Кроме того, авторы подчеркивают влияние региона на блюдо. Они отмечают популярность хинкали из баранины, а также рассказали о версиях для вегетарианцев из имеретинского сыра или грибов.

Лидером рейтинга стали китайские цзяоцзы, сделанные из тонко раскатанного куска теста, внутрь которого добавляют мясо или овощи. Второе место заняло еще одно блюдо из Китая – бао. Его делают из хлеба маньтоу и разнообразных начинок. Тройку замкнули японские гедза, сделанные в форме полумесяца.

Стоит добавить, что путеводитель по традиционным блюдам TasteAtlas раскрывает своим читателям рецепты разных блюд мира, делает обзоры и опубликовывает статьи на кулинарные темы.