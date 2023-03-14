В Азербайджане наступил последний вторник перед Новрузом

Опубликовано: 10:40, 14 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Последний вторник - Торпаг чершенбеси наступил в Азербайджане. До Новруза остается всего неделя, он наступит 20 марта. Сегодня принято гадать, угощать соседских детей сладостями, поминать умерших, накрывать богатый стол.

Вторник земли - Торпаг чершенбеси - отмечается в Азербайджане в этом году 14 марта. Совсем скоро наступит главный весенний праздник - Новруз байрамы.

Четвертый перед Новрузом вторник в Азербайджане иногда празднуют даже с большим размахом, чем приход весны - по поверьям, в этот день просыпается сама земля, плодородная мать и кормилица.

Торпаг чершенбеси очень любим, он указывает на то, что проснулись уже все четыре стихии - вода, огонь, воздух и земля - и вот-вот от зимы очнется весь мир, вся природа, придет весеннее равноденствие и праздник Новруз. В 2023 году в Азербайджане нерабочими по случаю праздника объявлены 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 и 27 марта.

Главное развлечение в Торпаг чершенбеси - самые разнообразные гадания. В основном гадают незамужние девушки, пытаясь увидеть во сне суженого или определяя, как скоро изменится семейное положение, также в последний вторник можно загадывать желания.

Вторник земли - хлебосольный, гостеприимный праздник. Дети в этот день оставляют шапки на пороге соседей, в ожидании сладкого угощения. Хозяйки готовят, поминая умерших, причем готовят много, изобильно, чтобы и земля в этот год порадовала богатым урожаем. Сегодня на праздничный стол следует поставить не только различные национальные блюда, но и свечи - по числу присутствующих членов семьи. Также на стол можно поставить молодые семени. В последний вторник на ростки принято повязывать красную ленту, которая является символом плодородия и богатства, а также оберегает нежные побеги.

Во Вторник земли жители Азербайджана желают друг другу процветания и богатства. Торпаг чершенбеси мубарек!