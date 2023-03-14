Армения усилила обстрелы Азербайджана

Опубликовано: 10:00, 14 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армянские военные и диверсанты всю ночь стреляли по азербайджанским позициям, в общей сложности под огонь попали четыре района Азербайджана. ВС АР предприняли ответные меры.

Армянские военные всю ночь вели обстрелы азербайджанских позиций, об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

В общей сложности со вчерашнего вечера до сегодняшнего утра ВС РА произвели - с перерывами - 19 обстрелов.

Откуда стреляли армянские военные

ВС Армении вели огонь с позиций в двух районах - Басаркечарском (Истису, Юхары Шорджа, Гараиман, Гюнешли) и Горисском (Гарашен). Они стреляли из разнокалиберного оружия по позициям ВС Азербайджана в трех районах:

Кельбаджарском (Истису и Моллабайрамлы);

Лачинском (Джагазур);

Дашкесанском (Астаф и Тезекенд).

Откуда стреляли армянские боевики

Производили обстрелы и участники армянских НВФ на территории Азербайджана, в зоне временной дислокации российских миротворцев. Они вели огонь по азербайджанским позициям в направлении Ходжалинского района.

В Минобороны подчеркнули, что азербайджанские военные приняли адекватные ответные меры.

Отметим, что Армения возобновила интенсивные обстрелы азербайджанских позиций сразу после провокации на грунтовой дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу, которая произошла 5 марта.