Армения усилила обстрелы Азербайджана

Армянские военные всю ночь вели обстрелы азербайджанских позиций, об этом сообщает Минобороны Азербайджана.
В общей сложности со вчерашнего вечера до сегодняшнего утра ВС РА произвели - с перерывами - 19 обстрелов.
Откуда стреляли армянские военные
ВС Армении вели огонь с позиций в двух районах - Басаркечарском (Истису, Юхары Шорджа, Гараиман, Гюнешли) и Горисском (Гарашен). Они стреляли из разнокалиберного оружия по позициям ВС Азербайджана в трех районах:
- Кельбаджарском (Истису и Моллабайрамлы);
- Лачинском (Джагазур);
- Дашкесанском (Астаф и Тезекенд).
Откуда стреляли армянские боевики
Производили обстрелы и участники армянских НВФ на территории Азербайджана, в зоне временной дислокации российских миротворцев. Они вели огонь по азербайджанским позициям в направлении Ходжалинского района.
В Минобороны подчеркнули, что азербайджанские военные приняли адекватные ответные меры.
Отметим, что Армения возобновила интенсивные обстрелы азербайджанских позиций сразу после провокации на грунтовой дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу, которая произошла 5 марта.