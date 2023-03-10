Армения отказалась от квоты в руководстве ОДКБ

Опубликовано: 19:07, 10 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ереван решил не оставлять за собой квоту на пост замгенсекретаря ОДКБ, сообщили в МИД РА. Ереван уже направил соответствующий запрос организации. Причины такого решения не озвучиваются.

Армения не будет сохранять за собой квоту на пост замгенсека ОДКБ, подтвердил пресс-секретарь МИД республики.

Ваан Унанян заявил, что запрос об этом уже направлен в организацию.

Никаких деталей, в том числе и касающихся причин отказа от квоты, дипломат не озвучил, пишет Sputnik Армения.

Армения отказалась принять учения ОДКБ

В начале года власти Армении внезапно решили отозвать согласие на проведение согласованных заранее на 2023 год традиционных учений ОДКБ под названием "Нерушимое братство".

Тогда Никол Пашинян пояснил, что Ереван не считает их целесообразными.

Позже военное мероприятие согласился провести Кыргызстан.

Отказ Еревана от миссии ОДКБ

В середине января Сергей Лавров заявил, что Армения сама отказалась принимать помощь ОДКБ по послевоенному урегулированию с Азербайджаном. По его словам, Еревану была дана возможность принять миссию ОДКБ, однако руководство Армении выбрало другой путь.

Вместо этого Ереван пригласил гражданскую миссию ЕС - она уже прибыла в Армению и будет действовать там два года.