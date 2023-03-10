Турция выберет президента и парламент 14 мая

Президентские и парламентские выборы в Турции состоятся 14 мая. Указ о проведении выборов в этот день подписал Эрдоган. Ранее провести выборы в Турции собирались 18 июня.

В Турции стартует подготовка к выборам, решением лидера страны Реджепа Тайипа Эрдогана, выборы президента и парламента состоятся в воскресенье, 14 мая.

Сегодня Эрдоган в прямом эфире турецких телеканалов подписал указ о том, что всеобщие выборы в стране состоятся 14 мая. В официальной газете указ президента будет опубликован в субботу 11 марта. Процесс подготовки к выборам начнется с момента публикации. Как сообщил турецкий лидер, ЦИК страны 11 марта приступит к выработке двухмесячного календаря выборов.

Изначально выборы президента и парламента в Турции планировалось провести 18 июня. Эрдоган, "пользуясь полномочиями, данными 116-й статьей конституции" Турции, перенес выборы на более ранний срок и назначил датой голосования 14 мая 2023 года.

Соперником действующего президента на выборах станет лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу, единый кандидат, выдвинутый оппозицией.

Парламент выступал за проведение выборов в июне, в связи с тем, что могут возникнуть проблемы с подготовкой списков избирателей после катастрофических февральских землетрясений, в которых погибли 47 тыс человек. Кроме того, в пострадавших от бедствия регионах могут возникнуть сложности с организацией голосования.

При этом дата выборов в середине июня была неудобной из-за того, что выпадала на период паломничества мусульман в Хадж, что не позволило бы поучаствовать в голосовании примерно 100 тыс избирателей.

Отметим, что 14 мая ­– знаковая дата в истории Турции, именно в этот день в 1950 году победу на выборах одержала исламистская Демократическая партия.

Турцию ждут непростые выборы

Главный редактор "МК Турция" и автор телеграм-канала "Повестка дня Турции" Яшар Ниязбаев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание, что действующему президенту Реджепу Тайипу Эрдогану и его коалиции будет нелегко победить на выборах, где их конкурентами станут председатель республиканцев Кемаль Кылычдароглу и объединенная оппозиция.

"Противостояние между кандидатами будет серьезным. Некоторые наблюдатели, политологи, социологи в Турции говорят, что Эрдогану придется непросто. То есть формулировка не такая, что кто-то проиграет или победит, а такая, что борьба будет нелегкой", - прежде всего сказал он.

"Важную роль будет играть избиратель прокурдской Демократической партии народов. Именно за курдский электорат будет вестись борьба, поскольку ни у объединенной оппозиции с кандидатом Кылычдароглу, ни у Эрдогана и его коалиции не хватает достаточно голосов, чтобы победить в первом туре и взять квалифицированное большинство в парламенте. На этот раз от курдов будет зависеть, кто победит на президентских выборах. Поддержат Эрдогана – победит Эрдоган", - отметил Яшар Ниязбаев.

Эрдоган может не удержать парламент

"Есть мнение, что даже если президентом останется Эрдоган, в парламенте у его коалиции не будет большинства. Ведь у Партии справедливости и развития и Партии национального движения меньше популярности, чем у президента. Если поставить на весы лично Эрдоган и Кылычдароглу, скорее больше поддержки окажется у Эрдогана. А на парламентских выборах те же курды будут голосовать за свою партию, оппозиционеры – каждый за свою партию и так далее. В среднем по данным опросов у ПСР и ПНД не лучшие показатели, едва дотягивающие до 40%", - сообщил востоковед.

"Конечно, на результаты выборов скажутся землетрясения 6 февраля. Их влияние весьма негативное: Эрдоган, потеряв за последние годы довольно большую долю поддержки, к началу 2023 года успел восстановить определенные проценты рейтинга, но после землетрясения его показатели опять упали. По сравнению с январем, согласно опросу компании "Метрополь", Эрдоган потерял 4% поддержки граждан", - заключил Яшар Ниязбаев.