Товарооборот России и ЕС приблизился к рекордным показателям

Опубликовано: 11:48, 7 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Товарооборот РФ и ЕС в минувшем году достиг 258,6 млрд, следует из данных Евростата. Это максимальный показатель за последние восемь лет. В частности, в 2022 году страны Евросоюз импортировали из России на 25% товаров больше, чем годом ранее.

В 2022 году товарооборот России и Европейского союза увеличился до рекордных показателей за последние восемь лет, свидетельствуют данные Евростата.

В частности, исторических значений достиг объем импортированных Евросоюзом товаров из России. За год этот показатель поднялся до 203,4 млрд евро (рост на 25), что всего на 230 млн меньше, чем в 2012 году, когда были зафиксированы рекордные 203,6 млрд евро.

В свою очередь, страны ЕС экспортировали в РФ до 55,2 млрд евро (сокращение на 38,1%). Это минимальный показатель с 2005 года.

Несмотря на то, что страны ЕС стали меньше ввозить товаров в Россию, товарооборот за 12 месяцев удалось увеличить на 2,3% - до 258,6 млрд евро.

Напомним, в начале этого месяца СМИ сообщили, что Европейский союз принял решение сменить санкционную политику в отношении России. Вместо введения новых ограничений ЕС намерен сделать акцент на выполнении уже действующих.