Товарооборот России и ЕС приблизился к рекордным показателям

В 2022 году товарооборот России и Европейского союза увеличился до рекордных показателей за последние восемь лет, свидетельствуют данные Евростата.
В частности, исторических значений достиг объем импортированных Евросоюзом товаров из России. За год этот показатель поднялся до 203,4 млрд евро (рост на 25), что всего на 230 млн меньше, чем в 2012 году, когда были зафиксированы рекордные 203,6 млрд евро.
В свою очередь, страны ЕС экспортировали в РФ до 55,2 млрд евро (сокращение на 38,1%). Это минимальный показатель с 2005 года.
Несмотря на то, что страны ЕС стали меньше ввозить товаров в Россию, товарооборот за 12 месяцев удалось увеличить на 2,3% - до 258,6 млрд евро.
Напомним, в начале этого месяца СМИ сообщили, что Европейский союз принял решение сменить санкционную политику в отношении России. Вместо введения новых ограничений ЕС намерен сделать акцент на выполнении уже действующих.