Опубликовано: 2:00, 3 мар 2023 (UTC+3 MSK)

В последние годы хлеб считается врагом правильного питания. Что представляет собой отказ от хлеба: необходимость или ничем не подтвержденная тенденция в питании.

Ранее "Вестник Кавказа" рассказывал, что ЮНЕСКО включила лаваш в список нематериального культурного наследия.

Со временем все сложнее становится выбрать ”правильный” хлеб, поскольку разнообразие видов в пекарнях и супермаркетах сбивает с толку. Хлеб бывает ржаной, полбяной, льняной, с тмином, зерновой, из семян подсолнечника и просто цельнозерновой, The Jerusalem Post. Вдобавок к разнообразию упаковки с хлебом пестрят надписями ”более питательный”, ”здоровый” и ”самый сытный”.

Почему лучше есть цельнозерновой хлеб?

Цельнозерновую муку получают из всех частей зерна, включая его мякину (отруби, содержащие волокнистые вещества) и пшеничные зародыши, находящиеся внутри зерна. Зародыши богаты витаминами и минералами, в том числе магнием, цинком и железом, мякина - пищевыми волокнами. Пищевые волокна полезны для пищеварения. Правильное и здоровое пищеварение предотвращает развитие рака толстого кишечника, обеспечивает чувство сытости и помогает поддерживать баланс сахара при диабете. Согласно целому ряду исследований, продукция из цельнозерновой муки и риса, по сравнению с обычной мукой, может отсрочить и даже предотвратить развитие диабета. Ранее "Вестник Кавказа" писал, что новая разработка ученых сделает диабет излечимым.

В чем разница между хлебом из обычной и темной муки?

Белая мука - продукт переработки зерен пшеницы без зародышей и мякины. По сути, такая мука представляет собой крахмал, то есть углеводы без какой-либо пищевой ценности. Цельнозерновую муку делают из различных злаков, в частности, пшеницы, ржи, полбы и т.д. Чтобы узнать, у какого зернового продукта самая высокая пищевая ценность, нужно прочитать его состав. В нем должна быть указана цельнозерновая мука из цельного зерна. Так продавцы сообщают потребителям, что обмол велся традиционным образом, а мука минимально обработана. У разных злаков разная пищевая ценность и важно варьировать употребляемые виды хлеба.

Что такое ”легкий” хлеб и на самом ли деле он менее калорийный, чем обычный?

”Легким” хлебом считается тот, в котором на сто граммов 170-190 калорий по сравнению с 220-250 калориями в обычном белом хлебе. Легкий хлеб более воздушный и зачастую в нем больше глютена, а также дрожжей и воды. Такой хлеб изготавливают как из цельнозерновой, так и из белой муки. Кто-то считает легкий хлеб менее сытным, поэтому едят его в больших количествах, и при этом суммарное потребление калорий не уменьшается. Низкоуглеводный хлеб изготавливается из льняной и миндальной муки. Такой хлеб подходит для тех, кто хочет сократить количество углеводов в своем рационе.

Какой хлеб полезен?

Не весь черный хлеб изготавливается из цельного зерна. Темный цвет иногда достигается за счет добавления карамельного красителя. Лучше всего покупать хлеб, состав которого известен. Хлеб, считающийся цельнозерновым, должен содержать не менее 50% цельнозерновой муки. Количество пищевого волокна тоже служит индикатором качества хлеба: 9-10 граммов волокна на 100 граммов хлеба - достаточное количество. Иногда в цельнозерновой хлеб добавляют орехи и семена подсолнечника, то есть здоровые жиры, хотя при этом калорийность продукта увеличивается. Растительное масло тоже увеличивают калорийность хлеба.

Какие еще продукты содержат цельнозерновую муку?

Сегодня можно купить цельнозерновую муку, макаронные изделия, крекеры, питу, хлопья на завтрак и даже кускус. Однозначно стоит добавить эти продукты в рацион. Некоторые переработанные продукты содержат слишком много соли, жиров и вкусовых добавок, что нивелирует качество муки. Для изготовления домашнего хлеба можно покупать самые разные виды муки.

Что такое хлеб на закваске?

Закваска - симбиотическая культура дождей и кисломолочных бактерий, которые полезны для пищеварительной системы. При добавлении муки и воды тесто поднимается. Разница между промышленными дрожжами в обычном хлебе и закваской в количестве самих дрожжей. Закваска полезнее для пищеварения, поскольку она способствует снижению вздутия, газообразования и болезненных ощущений. Закваску готовят из готовой базовой смеси.