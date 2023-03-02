Опубликовано: 17:55, 2 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Премьер Венгрии призвал страны Европы создать собственный оборонный альянс, чтобы снизить зависимость от США в данном вопросе. Европейцы должны сами быть в состоянии защищить себя в случае возникновения каких-либо кризисов, сказал Виктор Орбан.

Странам Евросоюза стоит задуматься о создании аналога НАТО, в котором не будет Соединенных Штатов. С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Он пояснил, что Вашингтон зачастую преследует собственные цели при решении вопросов международной безопасности, поэтому европейцам нужен собственный альянс.

По мнению Орбана, ЕС необходимо предпринимать дополнительные усилия, чтобы укреплять свою безопасность. Венгерский премьер уточнил, что европейцы должны быть в состоянии сами защитить себя, без помощи США.

Год назад в ЕС утвердили оборонную концепцию "Стратегический компас". Она рассчитана до 2030 года и предусматривает формирование Сил быстрого реагирования численностью 5 тыс человек. В ЕС объяснили, что это необходимо для молниеносного реагирования на случай кризисов.

Напомним, на прошлой неделе Евросоюз объявил о новом пакете антироссийских санкций. Ограничительные меры затрагивают три российских банка и 96 организаций, поддерживающих ВПК России.