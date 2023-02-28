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Лавров рассказал о честности между Россией и Азербайджаном

Встреча Лаврова и Байрамова
Отношения России с Азербайджаном отличаются прежде всего честностью, заявил Сергей Лавров. Москва и Баку, по его словам, не занимаются лакировкой позиций, по которым они придерживаются разных точек зрения, а честно озвучивают свое мнение. Министр также высоко оценил прошедшую накануне встречу с Ильхамом Алиевым.

Одной из основных характеристик отношений между Россией и Азербайджаном является честность, заявил глава МИД РФ.

"Мы не пытаемся залакировать то, где наши позиции не совпадают"

— Сергей Лавров

Дипломат пояснил, что Москва и Баку "честно" говорят о важных деталях, урегулируя таким образом различные нюансы.

Министр пояснил, что такой настрой содержится в Декларации о союзническом взаимодействии, подписанной год назад на высшем уровне.

О переговорах с Ильхамом Алиевым

Сергей Лавров рассказал и о проведенной накануне встрече с президентом Азербайджана.

По его словам, она прошла очень плодотворно, причем имела, скорее, не формальную, а практическую направленность.

Ильхам Алиев и Сергей Лавров провели переговоры в Баку

Ильхам Алиев и Сергей Лавров провели переговоры в Баку

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