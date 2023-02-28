Лавров рассказал о честности между Россией и Азербайджаном

Отношения России с Азербайджаном отличаются прежде всего честностью, заявил Сергей Лавров. Москва и Баку, по его словам, не занимаются лакировкой позиций, по которым они придерживаются разных точек зрения, а честно озвучивают свое мнение. Министр также высоко оценил прошедшую накануне встречу с Ильхамом Алиевым.
Одной из основных характеристик отношений между Россией и Азербайджаном является честность, заявил глава МИД РФ.
"Мы не пытаемся залакировать то, где наши позиции не совпадают"
— Сергей Лавров
Дипломат пояснил, что Москва и Баку "честно" говорят о важных деталях, урегулируя таким образом различные нюансы.
Министр пояснил, что такой настрой содержится в Декларации о союзническом взаимодействии, подписанной год назад на высшем уровне.
О переговорах с Ильхамом Алиевым
Сергей Лавров рассказал и о проведенной накануне встрече с президентом Азербайджана.
По его словам, она прошла очень плодотворно, причем имела, скорее, не формальную, а практическую направленность.