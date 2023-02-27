Опубликовано: 12:38, 27 фев 2023 (UTC+3 MSK)

9 марта в Брюсселе состоится встреча представителей Турции, Финляндии и Швеции. Будет осуждаться вопрос вхождения скандинавских стран в НАТО и их выполнение обязательств перед Турцией.

В турецком МИД сообщили о предстоящей встрече Турции, Финляндии и Швеции по НАТО. Встречу проведут в Брюсселе в начале марта.

Трехстороннюю встречу в Брюсселе анонсировал сегодня глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Он уточнил, что она назначена на 9 марта. По мнению министра, место встречи выбрано удачно, в альянсе смогут наблюдать весь процесс, а также то, как Швеция и Финляндия выполняют свои обязательства.

Чавушоглу напомним, что предстоящая встреча станет третьей, проводимой в таком формате по вопросу членства в НАТО двух скандинавских стран.

Анонс заседания глава МИД Турции сделал в понедельник на брифинге в Анкаре. Вместе с Чавушоглу на брифинге выступал глава МИД Венгрии. Только две эти страны-участницы альянса пока не одобрили скандинавскую заявку на вступление в НАТО.

Генсек альянса Йенс Столтенберг на минувшей неделе сообщал, что достиг договоренностей с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом о возобновлении трехстороннего формата обсуждения заявки Стокгольма и Хельсинки.

Ранее «Вестник Кавказа» писал, что в Турции готовы ратифицировать только заявку Финляндии. Отношения со Швецией осложнились после акций по сожжению Корана.