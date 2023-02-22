Когда Лавров поедет в Азербайджан?

Опубликовано: 17:52, 22 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Сергей Лавров совершит визит в Баку 27-28 февраля, рассказала Мария Захарова, он будет приурочен к годовщине союзничества России и Азербайджана. В программу входят встречи с Ильхамом Алиевым и Джейхуном Байрамовым, выступление перед Российско-азербайджанским экспертным советом. Акцент в ходе обсуждений будет сделан на выполнении трехсторонних заявлений.

Официальный визит министра иностранных дел России в Баку состоится 27-28 февраля, рассказала представитель ведомства.

По словам Марии Захаровой, визит проходит в годовщину заключения Декларации о союзническом взаимодействии, которая была подписана президентами ровно год назад.

Программа визита

Дипломат уточнила, что в Баку пройдут переговоры между Сергеем Лавровым и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также главой внешнеполитического ведомства Джейхуном Байрамовым.

Представитель МИД добавила, что на 28 февраля запланировано выступление Лаврова на пленарном заседании Российско-азербайджанского экспертного совета.

Повестка визита

Представитель МИД пояснила, что в Азербайджане Лавров обсудит все аспекты отношений Москвы и Баку, а также важные проблемы на региональном и международном уровнях, при этом акцент будет сделан на том, как идет выполнение всех четырех трехсторонних заявлений глав государств.

Захарова отметила, что эти договоренности лежат в основе процесса армяно-азербайджанской послевоенной нормализации. Дипломат подчеркнула, что выполнение всех пунктов документов поможет вернуть на Южный Кавказ мира и процветание.

Визит Джейхуна Байрамова в Москву

Как сообщал "Вестник Кавказа", предыдущая личная встреча глав МИД России и Азербайджана прошла в Москве 23 декабря. Изначально это должны были быть трехсторонние переговоры с участием армянского министра Арарата Мирзояна, однако Ереван буквально в последний момент отменил его визит, даже не уведомив российскую сторону.

Девятого февраля стало известно, что Москва все еще не отказывается от идеи таких трехсторонних переговоров: Сергей Рябков подчеркнул, что вопрос проведения такой встречи прорабатывается. Дипломат обратил внимание на то, что российская сторона стремится насколько это возможно воспользоваться всеми возможными площадками.