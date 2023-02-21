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НАТО о приостановке участия России в ДСНВ: сожалеем

НАТО о приостановке участия России в ДСНВ: сожалеем
Альянс с сожалением воспринял заявление Владимира Путина о приостановке участия России в Договоре о СНВ.

НАТО выразило сожаление в связи с приостановкой участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

Далее он призвал Москву подумать над своим решение и "соблюдать свои обязательства".

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", президент РФ Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию сообщил о приостановке участия России в Договоре о СНВ, аргументируя решение "развитием ядерными странами своих ядерных вооружений и их настаиванием на доступе к ядерным объектам страны".

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