Опубликовано: 15:55, 21 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Альянс с сожалением воспринял заявление Владимира Путина о приостановке участия России в Договоре о СНВ.

НАТО выразило сожаление в связи с приостановкой участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

Далее он призвал Москву подумать над своим решение и "соблюдать свои обязательства".

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", президент РФ Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию сообщил о приостановке участия России в Договоре о СНВ, аргументируя решение "развитием ядерными странами своих ядерных вооружений и их настаиванием на доступе к ядерным объектам страны".