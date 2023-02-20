Миссия ЕС в Армении, в состав которой войдут сто полицейских из стран Еврсозоюза, сегодня должна начать работу. В обязанности правоохранителей войдет патрулирование границы с Азербайджаном. В целом она станет "глазами и ушами" ЕС. Предполагается, что действовать миссия будет на протяжении двух лет.

Сегодня должна стартовать новая, долгосрочная миссия Европейского союза в Армении.

Ее мандат будет действовать в течение двух лет. В состав миссии войдет сто человек - это будут полицейские из стран ЕС.

Дату запуска миссии 20 февраля назвала депутат Европарламента от Франции. Натали Луазо заявила также, что в ее составе в Армению будут направлены 8 французских жандармов, и пояснила, что миссия станет выполнять роль "глаз и ушей" ЕС.

Представитель Берлина Штеффен Хебештрайт заявлял о 15 немецких полицейских, которые примут участие в работе миссии.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в субботу сообщила по итогам переговоров с Николом Пашиняном, что миссия начнет работу "на следующей неделе".

Сообщалось, что в обязанности представителей полиции европейских стран будет входить мониторинг в районах Армении, граничащих с Азербайджаном, и патрулирование границы.

ЕС усиливает Армению против Азербайджана

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" директор Института политических исследований Сергей Марков, деятельность миссии наблюдателей ЕС в Армении будет иметь исключительно негативное влияние на процессы на Южном Кавказе.

"Ключевой путь к стабилизации Южного Кавказа – это мирный, без боестолкновений, вывод оставшихся армянских военных из Азербайджана и переход Карабаха под полный контроль Баку. Миссия ЕС этому никак не поможет, напротив, она усилит Армению в ее стремлении сохранять свое присутствие в Карабахе. Миссия ЕС поощрит Ереван к исполнению соответствующего плана, разработанного совместно Николом Пашиняном с президентом Франции Эммануэлем Макроном", - сообщил Сергей Марков.

ЕС усиливает Армению против России

"Что не менее важно, миссия наблюдателей ЕС в Армении усилит присутствие на Южном Кавказе Евросоюза и конкретно Франции в ущерб интересам России. А это уже поощрит Армению не выполнять Трехстороннее заявление от 9-10 ноября 2020 года, в частности, пункты о разблокировке транспортных коридоров и о демилитаризации Карабаха. То есть в целом активность европейских наблюдателей и тех спецслужб, которые под их видом будут находиться в Армении, идет против основных позитивных тенденций на Южном Кавказе и дестабилизирует ситуацию", - сказал политолог.

В обозримой перспективе стоит ожидать попыток использования миссии ЕС для вооруженных провокаций. "Есть вполне реальная угроза того, что армянские ультранационалисты будут стараться провоцировать вооруженные столкновения между представителями этой миссии Евросоюза и азербайджанскими пограничниками", - предупредил директор Института политических исследований.

Как сообщал "Вестник Кавказа", ранее в МИД Азербайджана предупредили, что миссия ЕС в Армении не должна ставить какие-либо препятствия армяно-азербайджанскому послевоенному урегулированию.