Зачем Пашинян прилетел на Мюнхенскую конференцию по безопасности?

Опубликовано: 10:31, 17 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Премьер Армении Никол Пашинян накануне прибыл в Германию для участия в Мюнхенской конференции по безопасности. При этом армянский лидер не заявлен как участник ни одной из дискуссий. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Грузии Ираклий Гарибашвили проведут дискуссию о безопасности на Южном Кавказе без него. Так зачем Пашинян прибыл в Мюнхен?

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в эти дни принимает участие в ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности наряду с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, однако его присутствие в Мюнхене отличается одной важной деталью: Пашинян не будет участвовать ни в одной из панельных дискуссий. Алиев и Гарибашвили завтра проведут беседу о проблемах безопасности на Южном Кавказе, а Пашинян на нее не придет. Не будет его и на других круглых столах и панелях.

Мюнхенский план Пашиняна:

Зачем же главе армянского государства тратить время на международную площадку, которую главы государств традиционно используют для озвучивания своих актуальных геополитических и геоэкономических позиций? Зачем приезжать в Мюнхен и пропускать возможность открыто поговорить с Ильхамом Алиевым в присутствии европейской публики?

На эти вопросы ответ может дать первая же встреча Пашиняна в Мюнхене. Утром премьер-министр Армении неформально встретился с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, проинформировала пресс-служба армянского правительства. Известно, что главной темой разговора стали региональная безопасность и вопросы сотрудничества между Арменией и Евросоюзом, но других деталей их переговоров нет.

1. Напомнить о себе

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, отсутствие Никола Пашиняна в расписании Мюнхенской конференции и его неофициальная встреча с Шарлем Мишелем складываются во вполне определенную картину. "Пашинян приехал в Мюнхен по двум причинам. Во-первых, чтобы не утратить окончательно инициативу на европейском направлении, сохранить хотя бы видимость, что Европа сегодня заинтересована в сотрудничестве не только с Азербайджаном, но и с Арменией. Армянский премьер, в отличие от Ильхама Алиева, не участвовал во Всемирном экономическом форуме в Давосе месяц назад, и это было воспринято как уход Ереван в полную пассивность во внешней политике. Поэтому Никол Пашинян не мог не приехать в Мюнхен, чтобы о нем не забыли окончательно", - прежде всего сказал он.

2. Отыграться

"Конечно, у отсутствия Пашиняна в Давосе были объективные причины: с точки зрения экономики Армении попросту нечего предложить Западу, в отличие от Азербайджана и его готовности расширить экспорт энергоносителей в ЕС. Но всякое масштабное международное событие - это еще и площадка для политических контактов, и неудивительно, что пропущенный Давос был записан всеми участниками процессов на Южном Кавказе в минус Еревану. Поэтому вторая причина приезда Никола Пашиняна в Мюнхен - это попытка отыгрыша политических позиций Армении в ЕС. Ереван своими же руками закрыл брюссельскую площадку армяно-азербайджанского урегулирования, и теперь ему нужно объясниться, зачем это было сделано и что он может предложить Брюсселю взамен для реализации интересов еврочиновников на Южном Кавказе", - сообщил Андрей Петров.

3. Согласовать вторжение ЕС на Кавказ

"Третья причина - закрытые переговоры с руководством Евросоюза о ползучем вторжении ЕС на Южный Кавказ через армянские ворота. Никол Пашинян даже не задумывался о том, говорить ли с Ильхамом Алиевым в Мюнхене, ведь он прилетел в Германию исключительно для встреч с Шарлем Мишелем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и другими европейскими лидерами, участвующими в организации борьбы ЕС с Россией за кавказский регион. Первый шаг на этом пути сделан - в Армении размещена двухлетняя миссия "гражданских наблюдателей" Евросоюза, которая вскоре пополнится французскими и германскими силовиками. Сейчас армянскому премьеру нужно договориться со своими политическими патронами в ЕС, как дальше Ереван будет дружить с Брюсселем против России. Конференция по безопасности - только повод, чтобы приехать в Мюнхен и встретиться с европейской верхушкой", - указал старший аналитик "Вестника Кавказа".

Таким образом, для Армении в эти дни проблемы урегулирования отношений с Азербайджаном будут на втором плане - отсюда и отсутствие Никола Пашинян на дискуссии по безопасности на Южном Кавказе. Безопасность Южного Кавказа интересует Ереван заметно меньше, чем поиск внешней поддержки его реваншистских планов и стремления разорвать связи с Россией. И если к войне с Азербайджаном в ЕС сегодня относятся скорее негативно, то антироссийскую активность Армении только приветствуют.

Пашинян и мир на Южном Кавказе

Ранее сообщалось, что Никол Пашинян посетит Германию вместе со своей женой. В ходе трехдневной поездки армянский премьер проведет ряд встреч и поучаствует в открытии Мюнхенской конференции по безопасности.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", накануне Никол Пашинян рассказал, что Армения передала Азербайджана вариант договора о мире и нормализации отношений между двумя странами. При этом он сообщил, что готов взять ответственность на себя и подписать мирный договор.