Каладзе: европейской резолюции по Саакашвили "грош цена"

Опубликовано: 23:59, 15 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В "Грузинской мечте" раскритиковали резолюцию Европарламента, призывающую освободить Михаила Саакашвили. В Тбилиси расценили ее как шантаж.

Принятая сегодня Европарламентом резолюция с призывом освободить бывшего президента Михаила Саакашвили и установить санкции против основателя правящей "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили - прямой шантаж, сообщил генсек "Мечты" и мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Он подчеркнул, что этой лживой резолюции, покрывающей преступника и требующей санкций против мецената, "грош цена".

Отметим, что авторы резолюции уверены, что Иванишвили - олигарх, мстящий Саакашвили тем, что не выпускает его на волю.

ЕС шантажирует Грузию

Генсек "Мечты" заявил, что Грузия заслужила статус кандидата в члены ЕС, однако она получает отказы по политическим соображениям, как летом прошлого года, так и сейчас, хотя ее власти делают все возможное, чтобы выполнить 12 условий, поставленных Еврокомиссией.

Каладзе указал, что Европарламент фактически предупреждает, что если Грузия не освободит Саакашвили, отбывающего наказание за свои преступления, она не получит искомого статуса.

Мэр Тбилиси уверен, что жители Грузии уважают себя и не приемлют такого тона и тем более угроз и шантажа.

Власти Грузии - на страже интересов народа

Генсек "Мечты" заверил, что руководство Грузии всегда будет стоять на защите ее интересов.

Он отметил, что Грузия считает себя частью Европы с одной стороны, но с другой - она не будет отказываться от своих вековых ценностей.

Как сообщал "Вестник Кавказа", ранее сегодня Европарламент принял резолюцию, в которой назвал отношение Тбилиси к Саакашвили "лакмусовой бумажкой" того, насколько грузинские власти привержены европейским ценностям.