Краснодар продолжают отчищать от незаконной рекламы

Опубликовано: 17:09, 14 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В столице Кубани ведутся работы по демонтажу незаконных рекламных конструкций.

Незаконные рекламные конструкции продолжают демонтировать в Краснодаре. Об этом проинформировали в Муниципальной службе управления, уточнив, что в настоящее время ведется работа в Западном округе.

Уточняется, что начиная с января 2023 года по поручению окружной администрации было демонтировано 11 элементов рекламных конструкций на остановках в Юбилейном микрорайоне.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что СМИ Узбекистана могут запретить рекламировать лекарства.