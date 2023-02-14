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Краснодар продолжают отчищать от незаконной рекламы

Краснодар продолжают отчищать от незаконной рекламы
В столице Кубани ведутся работы по демонтажу незаконных рекламных конструкций.

Незаконные рекламные конструкции продолжают демонтировать в Краснодаре. Об этом проинформировали в Муниципальной службе управления, уточнив, что в настоящее время ведется работа в Западном округе.

Уточняется, что начиная с января 2023 года по поручению окружной администрации было демонтировано 11 элементов рекламных конструкций на остановках в Юбилейном микрорайоне.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что СМИ Узбекистана могут запретить рекламировать лекарства.

 

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