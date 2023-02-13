Евросоюз готовит "юбилейные" санкции против России

Опубликовано: 10:22, 13 фев 2023 (UTC+3 MSK)

СМИ узнали, какие меры могут войти в "юбилейный", десятый пакет европейских санкций против России. Это меры против физлиц и юрлиц, банков, запрет на ввоз и вывоз ряда товаров.

Новый пакет рестрикций Евросоюза против России будет включать целый ряд ограничений, которые коснутся как физических лиц, так и компаний и банков. Его примерное содержание озвучила газета Politico, ссылаясь на дипломатов и чиновников.

Банки

В числе новых ограничений могут быть меры в отношении четырех банков. Известно, что один из них - Альфа-банк. О каких еще трех кредитных организациях идет речь, не уточняется.

Физлица и юрлица

Предполагается, что "черный" список людей и компаний расширится на 130 пунктов.

Под санкции могут попасть высокопоставленные военные, а также журналисты госСМИ, включая телеканал RT.

Что касается юрлиц, то рестрикции могут распространиться на судоходную компанию из Дубая, купившую танкеры, ранее возившие нефть из РФ под флагом Кипра. Сейчас они переведены под юрисдикцию ОАЭ.

Еще один повод попасть под санкции для граждан и компаний в третьих странах (прежде всего в Иране и Мали) - якобы причастность к военным действиям на стороне РФ или "Вагнеру".

Запрет на посты

Лица с российским гражданством не смогут работать в советах директоров компаний критической инфраструктуры. Это может коснуться электросетей или поставщиков газа.

Ограничение экспорта и импорта

Европа собирается отказаться от каучука и битума из России, а РФ оставить без европейских грузовиков, тяжелых транспортных средств, машин для строительства и насосов.

Сроки введения санкций

В данный момент постпреды европейских стран доносят до руководства информацию о предложениях ЕК. Обсуждение свежего пакета рестрикций намечено на среду.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", на прошлой неделе глава ЕК анонсировала новый пакет антироссийских санкций. По словам Урсулы фон дер Ляйен, в него войдут экспортные запреты на 10 млрд евро, а также меры против "пропаганды".