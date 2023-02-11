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В Грузии предотвратили войну

В Грузии предотвратили войну
Глава правительства Грузии заявил о том, что власти предотвратили войну в стране.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о том, что благодаря усилиям официального Тбилиси в стране удалось предотвратить военные действия.  

Гарибашвили пояснил, что это связано с бесконечными попытками представителей Киева  открыть второй фронт в Грузии.

В этой связи глава правительства отметил, что провокации подобного рода в адрес Грузии не прекращаются.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что Грузия взяла курс на усиление роли Южного Кавказа в мире. 

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