Известный научный журнал посвятил статью достоянию Грузии

Опубликовано: 11 фев. 14:27 (UTC+3 MSK)

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Журнал National Geographic опубликовал статью, посвященную хачапури.

Популярное научное издание National Geographic опубликовало на своем сайте работу журналистки Джениффер Хатамм "Хачапури – грузинская классика, которую вы обязательно должны попробовать".

Ранее она побывала в Грузии и по итогам своего путешествия составила материал с известными представителями кулинарной индустрии страны. Ее цель заключалась в изучении хачапури.

"После того, как я его попробовала, поняла, что мне не хватит нескольких дней и для того, чтобы ознакомиться с разными версиями хачапури, и мне понадобится гораздо больше времени", - пишет Хатамм.

Материал раскрывает почти все 50 видов данного блюда. Как заявила Хаттам в своей статье, повара Грузии хотят видеть хачапури в списке нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Журналистка отмечает, что в Грузии пользуется спросом индекс хачапури для высчитывания инфляции. Так, в работе говорится о ежемесячном индексе, которым занимается Международная школа экономики тбилисского госуниверситета ISET. По ее словам, это делается для того, чтобы следить за стоимостью блюда.

Помимо хачапури, в статье также рассказывается о таких национальных блюдах, как хинкали, лобио, сациви и пхали.

Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа", популярная американская газета The New York Times посвятила свою статью аджарскому хачапури.